Igor De Camargo nog een jaartje bij KV Mechelen? "Ik sluit niets uit" en "Zeker nog drie goals maken dit seizoen"

Bijna 38 is hij, maar Igor De Camargo lijkt nog niet helemaal uitgespeeld. Deze week zat hij samen met het bestuur van KV Mechelen over een mogelijke contractverlenging.

Een allerlaatste contractverlenging voor Igor De Camargo of toch maar een transfer? “Ik sluit niets uit, maar ik heb wel duidelijk gemaakt dat mijn voorkeur uitgaat naar KV Mechelen”, vertelt hij aan GVA. “Ik voel me hier goed. Iedereen kent me en ik zie nog veel groeimogelijkheden voor deze club. Het liefst wil ik hier nog een jaar verder voetballen.”

Maar wat als KV Mechelen niet toehapt of er geen akkoord komt? “Dan zal ik alles op een rijtje zetten en een beslissing nemen.” Ook een job als trainer ziet hij wel zitten. “Ik heb nu mijn UEFA A-diploma behaald. Als ik toch zou stoppen met voetballen, dan is een carrière als trainer de logische volgende stap. Ik wil sowieso op het veld blijven staan.”

Tegen STVV scoorde De Camargo zijn 97ste goal in de eerste klasse in ons land. “Ik mik ieder seizoen op dubbele cijfers: tien goals is het minimum dat ik mezelf opleg. Dit seizoen zit ik nog maar aan zeven. Daar moeten er dus sowieso nog drie bij. Die kaap van de honderd halen zou natuurlijk wel een mooie bekroning zijn. Het is weinig spelers in België gegeven om er zoveel te maken. Het bewijst dat ik mijn job hier toch goed heb gedaan.”