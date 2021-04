Philippe Clement geeft selectie vrij en neemt Noa Lang mee naar Lotto Park

Philippe Clement heeft zijn 22-koppige selectie voor de wedstrijd tegen Anderlecht bekendgemaakt. Daarbij ook Noa Lang, maar geen Nibal Dirar.

De kans dat Lang aan de wedstrijd begint, is eerder klein te noemen. De voorbije dagen was het nog afwachten of Philippe Clement hem zou meenemen, maar in ieder geval kan hij daarmee de taak van Vincent Kompany wat moeilijker maken.