Cultspits blaast 55 kaarsjes uit!

Patrick Goots, cultheld en scoorde overal, wordt vandaag 55 jaar!

Patrick Goots is en was een fenomeen. De aanvaller stond bij elke ploeg waar hij speelde garant voor doelpunten en ambiance op en naast het veld. Toegezongen door de eigen fans en vervloekt door de tegenstander. Goots is een cultheld geworden. Niet alleen dankzij zijn vele doelpunten maar ook door zijn kenmerkend kapsel. Zijn haar wordt steeds dunner maar het iconische staartje blijft.

Goots heeft voor zoveel verschillende ploegen gespeeld in België dat het bijna onbegonnen werk is ze allemaal op te sommen. Maar zijn grootste successen heeft hij gekend bij twee Antwerpse clubs namelijk Antwerp en KV Mechelen. Bij beide clubs stond hij niet alleen garant voor doelpunten maar bezorgde hen ook de titel en de promotie.

In totaal zou Goots 153 wedstrijden spelen op het hoogste niveau waarin hij 68 keer tot scoren kwam. Hij sloot zijn carrière af bij Thes Sport in 2009. Momenteel werkt hij als vertegenwoordiger voor een Ginproducent en als huisanalist bij Gazet van Antwerpen. Deze zomer komt zijn boek, dat hij schrijft samen met journalist Dave Peeters, uit over zijn voetbalcarrière.