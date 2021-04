🎥 Bijna exact een jaar geleden deed Vanaken dit in het Lotto Park

Op 10 april van vorig jaar won Club Brugge in het Lotto Park. Hans Vanaken liet zich daarbij opmerken met een wereldgoal op een afvallende bal.

Vanaken scoorde in totaal al tien keer in 25 matchen tegen paars-wit, maar dit moet wel zijn mooiste geweest zijn. Een situatie die ze deze namiddag in Anderlecht zeker willen vermijden...