Bjorn Engels mag vertrekken bij Aston Villa maar kan terug naar de Jupiler Pro League

Bjorn Engels mag vertrekken bij Aston Villa maar kan rekenen op interesse uit de Jupiler Pro League.

Volgens The Daily Mirror mag Engels op zoek gaan naar een nieuwe club. Voor volgend seizoen zou er voor hem geen plaats meer zijn bij Aston Villa. De ex-speler van Club Brugge kwam dit seizoen nog niet in actie voor Aston Villa. Zijn laatste wedstrijd voor de ploeg uit Birmingham dateert al van 9 maart 2020 in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Leicester City.

Afgelopen wintertransferperiode had hij bij Antwerp kunnen tekenen maar de vraagprijs van Aston Villa was op dat moment nog te hoog. Benieuwd of deze transfer deze winter wel kan doorgaan. Bij Antwerp vertrekken er alvast twee centrale verdedigers deze zomer. Zowel Gelin als Le Marchand zijn gehuurd zonder aankoopoptie.