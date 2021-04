Nicky Hayen misnoegd na nieuwe nederlaag: "Dat doet ons hier vandaag de das om"

Voor Waasland-Beveren wordt het nu bijna echt een mission impossible om zich nog te redden dit seizoen.

"In de kleedkamer tijdens de rust had ik gezegd dat de spelers hetzelfde moesten doen dan in het laatste halfuur van de eerste helft, maarja...", foetert Nicky Hayen op de persconferentie achteraf. "We hebben de spelers niet gezegd dat ze zich 101% of 150% moesten concentreren, maar ook niet dat het slechts voor 95% moest."

"De eerste twee kwartieren doen ons de das om. We starten de match met veel onzuiverheden en onvoorzichtige baltoetsen. Na dat tegendoelpunt lukt het toch nog om het laken naar ons toe te rekken, erop en erover te gaan en gaan we met een erdiende voorsprong naar de rust. Maar in de tweede helft starten we opnieuw zo laks", klinkt het.

Vukotic rood maar toch op het veld

Waasland-Beveren eindigde tegen STVV met 9 man na rode kaarten van Wuytens en Vukotic, maar die tweede stond tegen Kortrijk wel opnieuw tussen de lijnen. "We kregen vrijdag te horen dat hij twee wedstrijden geschorst zou zijn maar kregen de kans om in beroep te gaan met als gevolg dat hij wel speelgerechtigd zou zijn vandaag. Het was dan aan ons om die kans te grijpen", verklaart Hayen de aanwezigheid van de Servische verdediger.

© photonews

Behoud

De trainer van Waasland-Beveren blijt ondanks de nederlaag toch nog geloven in het behoud. "Ik blijf optimistisch, het moet wel. Het geloof blijft, we konden in Oostende ook gaan winnen. Het wordt tijd dat we ook eens beloond worden. Tegen Oostende beloonden we onszelf, nu tegen Leuven ook nog. Moeskroen moet eerst verliezen en dan moeten we er nog in geloven", besluit hij hoopvol.