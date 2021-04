Huurling van Club Brugge heeft nog geen zicht op toekomst: "Een extra jaar? Dat zit wel in mijn achterhoofd"

Als Noa Lang niet helemaal fit is bestaat de kans dat we Tahith Chong vandaag te zien krijgen in de Lotto Arena. De Nederlander met roots in Curaçao heeft nog niet echt zijn stempel kunnen drukken bij Club Brugge. Hij wordt gehuurd van Manchester United en heeft dus nog wat werk voor de boeg.

Chong zijn doelgerichtheid laat te wensen over. Een extra jaar blauw-zwart, wat denkt hij daarvan? "Dat zit natuurlijk wel in mijn achterhoofd, maar het is zó moeilijk daar nu al mee bezig te zijn. Mijn focus ligt nu op de twee resterende wedstrijden en de play-offs", klinkt het in Krant van West-Vlaanderen. Het is een beredeneerde jongen, want als hij zelf zou mogen kiezen, wordt de familie erbij betrokken. “Dan ga ik naar huis en bespreek ik dat met mijn vader en moeder. Dan luister ik naar de plus- en de minpunten. Dan komen we er als familie wel uit.” Geen typisch Rotterdams straatschoffie. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is. "Ik rij van training altijd recht naar huis, een dutje doen, serietje of voetbal kijken… Niks meer. Bars zijn al helemaal niets voor mij, ik heb nog nooit alcohol gedronken. Je mag echt elk moment van de dag bij mij aankloppen, ik zal altijd thuis zijn. Ik vind rust nemen heel belangrijk."





