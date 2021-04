🎥 Tweede clean sheet voor Vandevoordt: "Hoop dat ik nog binnenmag in Sint-Truiden"

Maarten Vandevoordt keek zondag tegen STVV bijna de ganse partij werkloos toe. Vlak voor de pauze moest de jonge Truienaar toch aan de bak. Met succes, want Vandevoordt hield de strafschop van Suzuki uit zijn doelvlak.

De 19-jarige Vandevoordt hield voor de tweede keer de netten schoon in de Jupiler Pro League dit seizoen. Veel moest hij daar niet voor doen. "Klopt, ik heb inderdaad niet superveel werk gehad", gaf de doelman van KRC Genk na afloop toe.

"Die penalty stoppen was natuurlijk erg fijn. Ik heb wel meegekregen waar Suzuki de vorige keren trapte, maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben op gevoel afgegaan. Ik koos een hoek en kon de bal met een beenreflex uit mijn doel houden. Die clean sheet is leuk! Het geeft voldoening en vertrouwen aan onze defensie."

Ook John van den Brom stak net als afgelopen maandag nogmaals een pluim op Vandevoordts hoed. "Mooi dat Maarten die strafschop stopt. Met 3-0 de rust ingaan is toch anders dan 3-1."

En zo kon Maarten Vandevoordt na een rustige middag met drie punten op zak terug naar huis in... Sint-Truiden. "Of ik nog binnen mag? Ik hoop van wel, ik moet straks de stad nog in", lachte Maarten Vandevoordt.