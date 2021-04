🎥 Voormalig middenvelder van Club Brugge scoort direct in zijn 1ste wedstrijd

In aanloop naar het nieuwe seizoen in de Verenigde Staten speelt LA Galaxy mee op een oefentoernooi. Tegen Salt Lake won het met 1-0. Het enige doelpunt kwam van Vazquez, die op die manier meteen bewijst dat hij iets kan bijdragen aan het team.

GOAL ✨



Victor Vazquez opens the scoring after nice buildup play by the #LAGalaxy. pic.twitter.com/jJnmxgfo8E