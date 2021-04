François Kompany over de keuze van zijn broer twee jaar geleden: "Ik zou nog één jaar bij City blijven"

Twee jaar geleden keerde Vincent Kompany terug naar Anderlecht. Zijn broer, François, had een andere keuze gemaakt.

"Hij had verschillende aanbiedingen en wou mijn mening horen", vertelt hij uit aan Het Laatste Nieuws. "Hij kon nog een seizoen bij Manchester City blijven spelen, hij kon in Amerika of China gaan voetballen, maar ook Anderlecht had een voorstel gedaan."

François zijn keuze had niet dezelfde geweest als die van zijn broer. "Voor mij was het simpel. 'Ik zou nog een jaar bij City blijven', zei ik onmiddellijk. 'Je bent nog altijd bij de besten, waarom zou je nu al een niveau lager spelen?' Ik kon al raden wat hij ging antwoorden: 'Ja, maar.' (lacht) Mijn broer is de grootste specialist ter wereld in 'ja, maar'. In elke discussie duikt dat voortdurend op. En ook nu."