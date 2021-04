Opmerkelijk? Extra Time pakt uit met deze gasten na onder meer Anderlecht - Club Brugge

Het is maandag, dus is er Extra Time op televisie. Dat is ook deze week (uiteraard) niet anders. Wie er komt?

Na de topper tussen Anderlecht en Club Brugge zou je kunnen hopen op iemand uit die topper - in het verleden kwamen er na topwedstrijden wel al eens mensen van een ploeg aanschuiven. Vanavond zijn Peter Vandenbempt, Arnar Vidarsson en @SonckWesley te gast in #extratime. @sporza @canvastv om 22u15 — Extra Time (@VRT_ExtraTime) April 12, 2021 Maar deze keer is dat jammer genoeg niet het geval. Naast Filip Joos zijn het Arnar Vidarsson, Wesley Sonck en Peter Vandenbempt die aanschuiven. Uiteraard is er vanaf 22.15 uur op Canvas het nodige om over na te kaarten - en voor te beschouwen richting laatste speeldag.