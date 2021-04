Wie haalt play-off 1? Deze scenario's liggen nog op tafel (en wie haalt het volgens u?)

De strijd om play-off 1 is nog steeds niet gestreden, al is er wel al wat meer duidelijkheid hier en daar. Op maandagavond en op de slotspeeldag zal alles beslist worden.

Naast Club Brugge is nu ook KRC Genk zeker van een plekje in de top-4. Voor Beerschot is het dan weer helemaal en definitief voorbij.

Met Anderlecht, Antwerp en Oostende zijn er wel nog drie kandidaten voor twee plaatsen. Ook Antwerp kan zich op maandagavond al verzekeren van de top-4 bij winst in Moeskroen.

Anderlecht 55 punten

Anderlecht heeft drie punten meer dan Oostende, maar wel minder gewonnen wedstrijden. Als ze een punt (of drie) pakken op de slotspeeldag, dan zijn ze er altijd bij. Bij een nederlaag moeten ze hopen dat Oostende niet wint of dat Antwerp 0 op 6 haalt.

Antwerp 54 punten

Antwerp heeft ook meer gewonnen wedstrijden dan Anderlecht, dus dat zou in hun voordeel kunnen spelen bij een gelijk puntenaantal (een eventueel gelijkspel tegen Moeskroen kan dus van waarde zijn). Tegenover Oostende kan het dan weer tegenvallen op doelsaldo, dus The Great Old pakt maar beter nog een driepunter om helemaal zeker te zijn.

Oostende 52 punten

Oostende moet sowieso zijn laatste wedstrijd winnen en dan hopen dat Antwerp maximaal 1 op 6 pakt of dat Anderlecht zijn laatste wedstrijd verliest.

Het programma

Moeskroen - Antwerp

Antwerp - Genk

Oostende - Cercle Brugge

STVV - Anderlecht