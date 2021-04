Cercle-voorzitter Goemaere ziet grote uitblinker in 'operatie redding': "Europese topper in wording"

De Vereniging mocht gisteren samen met Antwerp juichen. Door het verlies van Moeskroen waren zij immers zeker van de redding. Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere zag één speler boven de rest uitsteken.

De Brugse jeugd, Yves Vanderhaeghe..., maar vooral Strahinja Pavlovic maakte indruk. De 19-jarige verdediger werd door Monaco ter beschikking gesteld en toonde waarom er tien miljoen euro voor hem betaald werd. "Ik vind dat hij hier nog een jaar moet rijpen", grapt Goemaere in HLN. "In januari zei hij in een gesprek met Monaco dat hij in Brugge wou komen helpen. En dat hij meteen zou scoren. Dat heeft hij ook gedaan."

Pavlovic zit sowieso nu al bij de beste verdedigers van België. "Als hij dezelfde mentaliteit aanhoudt, is hij een Europese topper in wording. Maar eerst moet hij hier nog een jaar blijven - hij is nog niet goed genoeg om weg te gaan. Wij gaan hem helpen. Sowieso was Pavlovic één van de sleutelfiguren in onze reddingsoperatie."