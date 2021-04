Conceiçao en Tuchel stevig in de clinch na CL-duel: "Hij heeft me beledigd"

Chelsea kwalificeerde zich gisteren voor de halve finale van de Champions League. Na afloop van het duel kwam het tot een confrontatie tussen Thomas Tuchel en oude bekende Sergio Conçeicao.

De twee hadden elkaar al zitten irriteren tijdens de match, maar na het duel werd duidelijk dat bij Tuchel vooral de harde speelwijze van Porto hoog zat. Hij ging verhaal halen bij Conçeicao en fluisterde hem ook iets in het oor. De Portugees vertelde op zijn persconferentie wat er gebeurde.

"Hij heeft me beledigd. Ik vertelde de scheidsrechter later dat de vierde man alles had gehoord. Mijn Engels is niet zo goed en tijdens de wedstrijd richtte ik me op het spel, maar na afloop hoorde ik die belediging wel", aldus de Porto-coach. Volgens Portugese media beet de Duitser hem 'Fuck off' toe. "Daar kwam mijn irritatie vandaan. Ik heb ook niet meer met Tuchel gesproken."

Tuchel zelf liet het aan zich voorbijgaan. "We hadden een beetje ruzie. Ik met de coach, maar opeens stond iedereen om mij heen. Het was dus blijkbaar niet tussen ons twee, maar verder is er niks gebeurd."