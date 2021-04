De hete aardappelen van de licentiecommissie: hoe de soep altijd lauw wordt gegeten en het zelden lekkere kost is

Elk jaar is het half april even de billen dichtknijpen voor heel veel ploegen. Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt, ook daar zijn we ondertussen al lang van onder de indruk.

KV Oostende moet mogelijk naar het BAS, voor Moeskroen ziet het er (voor het zesde! jaar op rij) niet goed uit en ook over Virton is er nog steeds onduidelijkheid. Bovendien zouden er bij de uitreiking van de licenties op woensdag 14 april nog wel eens wat lijken uit de kast kunnen vallen. Rest de vraag: wat levert dat in de long run op?

Weet u het nog, vorig jaar bijvoorbeeld? Toen kregen liefst zeven profclubs geen licentie. Standard, Oostende, Moeskroen, Lokeren, Lommel, Roeselare en Virton grepen ernaast. En vanuit de amateurreeksen leken ook enkele teams nooit aanspraak te kunnen maken op het 1B waar ze ondertussen zitten.

Soep/soap

Via het BAS werd heel veel rechtgetrokken en zo raakten haast alle ploegen alsnog aan een licentie. Virton heeft ondertussen een rechtzaak gewonnen waardoor zij hun plekje in 1B normaal gezien opnieuw zouden mogen opeisen.

Lokeren en Roeselare zijn ondertussen niet langer profclubs en/of failliet en/of overgenomen, mogelijk is het ook dit seizoen weer een kluwen. Met 17 in 1A, met 7 in 1B, of worden er nog andere trucjes bovengehaald?

Kluwen

Sowieso kunnen we ons ook dit seizoen weer aan een spervuur van rechtzaken en beroepen verwachten, waardoor het ook na een moeilijk coronajaar erg lang zal opletten zijn wat er eventueel nog uit de kast valt.

Dat vele clubs die vorig jaar al financieel in moeilijk vaarwater zaten nu mogelijk ook hopen op wat coronamededogen? Dat moet ook haast. Het worden spannende weken, maar de soep wordt echt niet zo heet gegeten als ze opgediend wordt.