Noa Lang over de reacties (ook racistische) die hij krijgt op sociale media: "Blijkbaar ben ik heel interessant"

Noa Lang wordt in ons land door vriend en vijand bewierookt. De aanvaller heeft in heel korte tijd zijn stempel gedrukt op het Belgische voetbal. Maar ook hij krijgt via sociale media het een en ander te verwerken.

Lang is kind van een Nederlandse moeder en een vader met Surinaamse roots. Zijn stiefvader is Nourdin Boukhari, de voormalige profspeler. Daar krijgt hij wel opmerkingen over die niet al te mooi zijn. "Als je ziet wat voor reacties ik krijg op social media...", vertelt hij in een interview met Helden.

"Noemen ze me 'Noa Slang' of 'Mohammed Lang'. Er zitten ook veel racistische reacties tussen. Ze weten dat mijn vader een donkere man is, hij is Surinaams. 'Zoon van een bananenplukker', wordt er dan geschreven."

Maar veranderen gaat hij niet doen. "Ik ben liever mezelf en misschien niet bij iedereen geliefd, dan bij iedereen geliefd en niet mezelf."

"Ik ben trots op wie ik ben. Het is bij mij altijd: mensen lopen met me weg of ze hebben een hekel aan me. Dat was wennen in het begin, nu kan ik daar wel om lachen. Mensen maken zich zo druk om me, blijkbaar ben ik heel interessant. Het klinkt misschien arrogant, maar waarschijnlijk willen de mensen die dat roepen ook profvoetballer worden."