Deze twee spelers van Racing Genk wekken veel interesse op

In Genk zouden ze deze zomer wel eens goede zaken kunnen doen. Onuachu wordt door zijn ex-club op 40 miljoen (misschien wat overdreven) geschat en Vandevoordt, de jonge doelman van Genk, werd al met een paar topclubs gelinkt.

Onuachu

Paul Onuachu is op dit moment met 27 doelpunten, met veel voorsprong, de topschutter van de Jupiler Pro League. Dat zijn mooie cijfers die de spits van Genk kan voorleggen, die cijfers ontgaan ook de clubs uit het buitenland niet.

Onuachu zijn Deense ex-club, FC midtjylland, schat dat zijn vraagprijs op dit moment zelfs rond de 40 miljoen bedraagt. Dat zou een mooie prijs zijn voor de Genkenaren die de Nigeriaan in 2019 voor 6 miljoen kochten.

Vandevoordt

Ook voor de negentienjarige doelman Maarten Vandevoordt is er veel interesse. Hij wordt gelinkt aan een aantal topclubs. De Genkse doelman geeft aan dat hij zich wel vereerd voelt door die interesse, maar geen stappen in zijn carrière wil overslaan. Het ziet er dus naar uit dat de tiener nog een aantal jaren in de Cristal Arena zal blijven.