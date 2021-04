"Als match 80 minuten duurt, stonden we los op kop": Kompany & Anderlecht leerden bij wat late tegengoals betreft, Antwerp niet in play-off 1 en Mechelen in degradatienood

Zes maanden geleden kwam Vincent Kompany met een krasse uitspraak. "Zonder die late tegendoelpunten stonden we los op kop. Ik neem die schuld op mij." Zes maanden later heeft zijn team geleerd uit die fouten, maar er zijn wel nog enkele leuke gevolgtrekkingen te trekken.

RSC Anderlecht had in de eerste negen wedstrijden alleen al liefst acht punten weggegooid in het slot van de wedstrijd.

Als we dat doortrekken naar de rest van de competitie, dan zitten ze momenteel aan twaalf weggegooide punten - al pakten ze er ook een keertje één in het slot.

Pittig klassement

Met een klassement na 80 minuten indachtig zou Anderlecht wel los tweede staan, met heel wat punten meer dan Genk en Oostende.

Antwerp zou nog onder Beerschot staan en play-off 1 missen, terwijl onderin KV Mechelen zelfs nog in degradatienood zou verkeren. Zij pakten het meeste punten van allemaal in de slotminuten.

We gingen het na en bekeken alle wedstrijden waar de stand nog ingrijpend veranderde door doelpunten vanaf minuut 81 of later. ​Dat gebeurde in volgende wedstrijden allemaal:

Speeldag 1 KV Mechelen - Anderlecht; 86' Vanlerberghe (2-2) Speeldag 2 KRC Genk - OH Leuven; 85' Henry (1-1) Speeldag 2 AA Gent - KV Kortrijk; 83' Van Der Bruggen (1-2) Speeldag 2 Cercle Brugge - Antwerp; 86' Mbenza (2-1) Speeldag 3 Anderlecht - Moeskroen; 90' Gnohéré (1-1) Speeldag 4 Eupen - STVV; 85' Suzuki (1-1) Speeldag 4 KRC Genk - Club Brugge; 83' Badji (1-2) Speeldag 5 KV Mechelen - KV Oostende; 91' Hendry (0-1) Speeldag 5 STVV - Antwerp; 88' Juklerod (2-3) Speeldag 7 Kortrijk - Antwerp; 82' Refaelov en 90' Mbokani (1-3) Speeldag 7 Standard - Zulte Waregem; 82' Muleka (2-2) Speeldag 7 KRC Genk - KV Oostende; 83' Gueye (2-2) Speeldag 7 Beerschot - Waasland-Beveren; 90' Brogno (3-2) Speeldag 7 Anderlecht - Eupen; 90' Ngoy (1-1) Speeldag 8 Waasland-Beveren - Genk; 90' Vukotic (1-1) Speeldag 9 Standard - Club Brugge; 90' Gavory (1-1) Speeldag 9 Anderlecht - OH Leuven; 84' Maertens (2-2) Speeldag 10 KAA Gent - KRC Genk; 84' Bongonda (1-2) Speeldag 10 Cercle Brugge - Moeskroen; 81' Silvestre en 87' Gnohéré (1-2) Speeldag 10 KAS Eupen - KV Mechelen; 90' Schoofs (1-1) Speeldag 11 Club Brugge - KV Mechelen; 81' Schoofs (2-2) Speeldag 11 Standard - KV Oostende; 86' Dussenne (1-0) Speeldag 11 Zulte Waregem - KV Kortrijk; 90' Mboyo (1-1) Speeldag 12 KV Mechelen - Charleroi; 83' Van Damme (3-3) Speeldag 12 Eupen - Waasland-Beveren; 84' Koch (1-1) Speeldag 12 KV Oostende - Club Brugge; 81' Diatta & 90' Badji (1-3) Speeldag 12 KAA Gent - Anderlecht; 89' Yaremchuk (1-1) Speeldag 13 Standard - KAS Eupen; 90' Bodart (2-2) Speeldag 13 KV Oostende - Antwerp; 81' Refaelov (1-1) Speeldag 13 OH Leuven - STVV; 84' Nazon (2-2) Speeldag 14 STVV - Waasland-Beveren; 90' Koita (1-1) Speeldag 15 Standard - KV Mechelen; 88' Walsh (2-2) Speeldag 16 Gent - Standard; 85' Yaremchuk (2-1) Speeldag 17 Charleroi - Anderlecht; 90' Gholizadeh (1-0) Speeldag 16 Eupen - Zulte Waregem; 82' Dompé & 84' Deschacht (2-3) Speeldag 17 Beerschot - Cercle Brugge; 89' Musaba (1-1) Speeldag 18 Cercle Brugge - Charleroi; 87' Bruno (3-4) Speeldag 19 Zulte Waregem - Cercle Brugge; 83' Dompé (1-0) Speeldag 19 KV Mechelen - Moeskroen; 83' Shved (2-1) Speeldag 30 OH Leuven - Anderlecht; 87' Henry (1-0) Speeldag 25 Antwerp - Cercle Brugge; 84' Lamkel Zé (1-0) Speeldag 25 Zulte Waregem - OH Leuven; 95' Mercier (2-3) Speeldag 21 Antwerp - KV Oostende; 85' Kvasina (1-2) Speeldag 22 Waasland-Beveren - KV Mechelen; 93' Shved (2-3) Speeldag 22 Moeskroen - Anderlecht; 94' Nmecha (1-1) Speeldag 22 AA Gent - STVV; 95' Schmidt (own) (1-1) Speeldag 22 KV Oostende - Standard; 94' Bokadi (2-2) Speeldag 23 Antwerp - Waasland-Beveren; 87' Batubinsika (3-2) Speeldag 24 Cercle Brugge - KV Mechelen; 87' De Camargo (0-1) Speeldag 24 Standard - OH Leuven; 84' Klauss (1-1) Speeldag 24 Beerschot - Antwerp; 84' Lamkel Zé, 87' Gerkens & 89' Frans (1-2) Speeldag 24 Charleroi - Zulte Waregem; 92' Bruno (1-1) Speeldag 26 Beerschot - KV Mechelen; 90' Walsh & 94' Druijff (1-2) Speeldag 26 Charleroi - Club Brugge; 90' Nicholson (1-1) Speeldag 27 Eupen - Oostende; 84' Baby (1-1) Speeldag 28 Charleroi - Genk; 83' Thorstvedt (1-2) Speeldag 28 Beerschot - Moeskroen; 94' Radic (2-2) Speeldag 31 Genk - Standard; 81' Muleka (2-2) Speeldag 31 Moeskroen - Oostende; 92' Gueye (0-1) Speeldag 31 AA Gent - Cercle Brugge; 81' Castro-Montes (1-0) Speeldag 31 Beerschot - Charleroi; 94' Holzhauser (2-1) Speeldag 32 OH Leuven - Genk; 81' Bongonda, 83' Onuachu & 92' Henry (2-3) Speeldag 32 Zulte Waregem - KAS Eupen; 82' De Bock (2-1) Speeldag 33 Beerschot - KV Oostende; 81' Kvasina & 86' Bataille (1-2)

Gieten we dat in plus- en minpunten, dan komen we bij deze vergelijkende studie uit waarbij Mechelen de beste leerling van de klas is en Anderlecht de slechtste nog steeds.

© AVL

Gieten we dat vervolgens in een klassement na 80 minuten, dan zijn de cijfers toch wel duidelijk voor sommige teams: