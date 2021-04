Heel veel lof voor jonge Belg: "Feyenoord heeft goud in handen"

Dit jaar kwam hij uit in de Nederlandse tweede klasse bij het team van Jan Smit, maar volgend seizoen zal hij in de Eredivisie uitkomen.

Fransesco Antonucci komt uit de jeugd van Anderlecht, Charleroi en Ajax en kwam via Monaco bij Volendam terecht.

Daar speelde hij vorig seizoen op huurbasis, waarna Feyenoord hem aankocht en opnieuw in de Eerste Divisie stalde.

4 goals, 10 assists

Met vier goals en tien assists doet hij het prima bij die club, deze zomer lijkt hij zijn kans te krijgen in de Eredivisie.

"Als hij vertrouwen krijgt van coach Slot, dan heeft Feyenoord goud in handen", is Jasper van Leeuwen, technisch directeur van FC Volendam, alvast vol lof voor zijn poulain in Voetbal International.