Waar verloor KV Oostende de kans op PO1? "Veel punten gepakt ook waar dat niet verwacht werd"

Kan KV Oostende nog richting PO1? Dan moet het zelf voorbij Cercle Brugge, maar moet ook Anderlecht onderuitgaan tegen STVV.

Of die twee voorwaarden nog in vervulling gaan, lijkt vrij moeilijk te worden. “Je moet realistisch zijn. Anderlecht speelt sterk en wint van zowel Antwerp als Club Brugge”, zegt Anton Tanghe aan HLN. “Tegelijk is STVV - met alle respect - niet zo goed bezig. De kaarten voor de Brusselaars liggen beter, maar in voetbal weet je nooit.”

Al is de huidige vijfde plaats ook in schril contrast met de verwachtingen die iedereen van de kustploeg had voor de start van het seizoen. “Vooraf had ook niemand geloofd dat wij ook een kans maakten op Play-off 2. En kijk, we eindigen minstens vijfde. Ja, we zullen wel het gevoel hebben dat er meer inzat, maar we moeten sowieso fier zijn als je het heel seizoen bekijkt.”

Nul op zes tegen Waasland-Beveren, dat moet toch blijven hangen zijn bij Tanghe. “Iedereen verwijst wel snel naar de verliespartijen tegen Waasland-Beveren. Begrijpelijk, maar we hebben ook veel punten gepakt tegen teams waarvan dat niet werd verwacht.”