Beñat San José stelt zijn eisen om trainer te blijven van KAS Eupen

Eupen speelt op de laatste speeldag op bezoek bij Charleroi. Staat trainer Beñat San José voor het laatst langs de zijlijn?

De Spaanse coach hoopt op een verlengd verblijf in Eupen en ook het clubbestuur lijkt die gedachte genegen te zijn. De kans is dan ook groot dat zijn overeenkomst verlengd wordt.

“De Qatarese directie wil doorgaan met mij en ik wil blijven”, vertelt de trainer aan HLN. “Volgende week of de week nadien gaan we er verder op ingaan. Mijn verlangen? Een contract voor twee jaar en een competitieve groep, waarmee we beter kunnen doen dan dit seizoen.”

Ook voor sportief directeur Jordi Condom zit er een contractverlenging in. “Ook voor Jordi is die positief verlopen”, zegt Beñat San José. “Dat stemt mij gelukkig. Onze samenwerking is top. Dat we landgenoten zijn, is bijkomstig. We spreken dezelfde voetbaltaal en vooral dàt is uiterst belangrijk.”

Adriano is er dit weekend niet bij door een spierblessure. Zijn contract heeft een optie op een volgend seizoen. “Als ik betrokken partij blijf, zal ik daarop aandringen. Jonge talenten helpen doorbreken is ‘exciting’, maar je moet ze wel kunnen omringen met ervaren spelers waar ze naar opkijken en die zich voor de kar spannen. Adriano is zo iemand.”