"Durven wel maar kunnen is iets anders" - Vercauteren op de vraag of hij gaat roteren tegen Racing Genk

Antwerp kon zich afgelopen maandag tegen Moeskroen kwalificeren voor Play-Off 1. Daardoor lijkt de wedstrijd tegen Racing Genk overbodig. Of toch niet?

De winst op Moeskroen zorgde ervoor dat Antwerp zich voor het 3de jaar op rij kon kwalificeren voor Play-Off 1. Toch een unieke prestatie als je bekijkt dat Antwerp nog maar 4 seizoenen terug op het hoogste niveau speelt. Daardoor lijkt het dat de wedstrijd tegen Racing Genk van minder belang is. Volgens Vercaueren is dit niet het geval: "Ik bereid deze wedstrijd voor op dezelfde manier als alle andere wedstrijden. Ik wil deze wedstrijd winnen net zoals dat ik alle wedstrijd wil winnen. Het enigste verschil is dat we nu al geplaatst zijn voor Play-Off 1. Hierdoor valt er wel enige druk van de schouders en is het 'niet meer van moeten'. Toch is en was mijn voorbereiding voor de wedstrijd tegen Racing Genk exact dezelfde."

Nu de druk is weggevallen lijkt het de ideale moment om te roteren en bepaalde spelers speelminuten te geven. Volgens Vercauteren is het geen kwestie van durven maar eerder kunnen: "Durven wel maar kunnen is iets anders. Het is niet dat deze wedstrijd niet belangrijk is. Winnen of verliezen kan gevolgen hebben in de toekomst. Namelijk het vertrekpunt in Play-Off 1. We hebben natuurlijk veel opties maar we gaan toch proberen om met de sterkst mogelijke ploeg aan te treden. Er waren mogelijkheden om te roteren maar kunnen we wegens bepaalde reden dit niet."