Barcelona-president weet waar de toekomst van Messi ligt

Het heeft even geduurd, maar Ronald Koeman heeft FC Barcelona eindelijk op de rails gekregen. Sinds nieuwjaar gaat het crescendo met de 'Blaugrana', die dit weekend hun eerste prijs van het seizoen kunnen pakken.

Zondag nemen Messi en co het op tegen Athletic Bilbao in de finale van de Copa del Rey. Ook voor de titel is Barcelona nog niet uitgeteld, al kreeg het wel een flinke tik te verwerken in de Clasico tegen Real Madrid.

Lionel Messi was vorige zomer overtuigd dat dit seizoen zijn laatste zou worden in het shirt van de Catalanen, zijn contract loopt immers af en hij was niet geneigd om te verlengen. Volgens Joan Laporta, president van Barcelona, zou 'de Vlo' nu toch zijn kar gekeerd hebben.

"Hij is een geweldig persoon en ik ben ervan overtuigd dat hij zal willen doorgaan bij Barça", zegt Laporta aan Deportes Cuatro. Er wordt nu een voorstel uitgewerkt, maar door de financiële precaire situatie zal het niet evident worden om aan de torenhoge loonsverwachtingen van de Argentijnse superster te voldoen.