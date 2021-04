Clinton Mata sluit een vertrek bij Club Brugge niet uit

Clinton Mata is bijzonder goed bezig bij Club Brugge. De 28-jarige verdediger lijkt klaar voor een volgende stap. Dat sluit hij echter ook niet.

“Het is het ideale moment, maar ik voel me goed in Brugge. Ik wil echter enkel naar een club uit de top zes uit een groot kampioenschap. Wat heeft het voor nut om naar de veertiende van de Premier League te gaan? Bij Club speel ik mee voor de prijzen en speel ik jaarlijks in de Champions League”, aldus Mata aan La Dernière Heure.

Mata speelde in het verleden voor Charleroi en Racing Genk. Afgelopen zomer werd Hertha BSC nog genoemd, maar hij bleef in Brugge.

Mata speelt al sinds juli 2018 bij Club Brugge. Hij droeg al 111 keer het blauw-zwarte shirt en daarin kon hij driemaal scoren en gaf hij acht assist.