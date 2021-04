Hoe gaat Simon Mignolet de landstitel vieren? "Ik zou graag hebben dat hij erbij is"

Club Brugge stoomt langzaam maar zeker richting titel. Al zal er voor het tweede jaar op rij geen kampioenenfeest zijn.

De coronamaatregelen blijven het voetbal parten spelen. Zo zal er ook dit jaar geen kampioenenfeest zijn. “Dat hebben we zelf niet in de hand, hè. Vorig jaar konden we niet vieren zoals we het gewild hadden, ik hoop dat er nu toch iéts mogelijk kan zijn”, zegt Mignolet aan GVA. “Zonder er een volksfeest van te maken, want het moet veilig blijven. Ik zou het super vinden als ik mijn zoontje Lex erbij zou kunnen betrekken. Voor de duidelijkheid: áls we kampioen spelen, want ik wil het vel van de beer nog niet verkopen.”

Echt fout lijkt het niet meer te kunnen lopen, dan mag blauwzwart bijna geen punt meer pakken. “We staan er nog altijd heel goed voor, maar de voorbije maanden is duidelijk geworden dat corona snel roet in het eten kan gooien. Je hebt ook de halvering van de punten en de play-offs blijven verraderlijk.”

Mignolet schat een titel dit seizoen dan ook veel mooier in dan vorig jaar. “Omdat we vorig seizoen niet fatsoenlijk hebben kunnen afsluiten. Kampioen worden na play-offs is toch mooier. Vorig jaar werd gezegd: Club Brugge heeft de titel cadeau gekregen, omdat het seizoen werd afgebroken. Larie. Twee jaar op een rij kampioen worden, zou fantastisch zijn.”