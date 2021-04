Maes krijgt loon naar werken: STVV en succescoach gaan langer met elkaar door

Peter Maes leidde het zinkend schip van de Kanaries naar veiligere wateren en stelde nog voor het einde van de reguliere competitie het behoud veilig. Een huzarenstukje dat de Japanse bazen bij de Limburgers duidelijk wel kon bekoren.

Volgens Het Laatste Nieuws schotelde STVV Peter Maes dan ook een contractverlenging tot juni 2023 voor, met verbeterde voorwaarden. Maes kan meteen voor het vertrouwen bedanken door de scalp te pakken van Anderlecht zondag en zo tegelijk het seizoen mooi af te sluiten.

Dan zal het absoluut beter moeten dan de wanprestatie tegen KRC Genk. “Ik was daar heel ambetant over, ja", geeft Maes grif toe. "Ik heb absoluut begrip voor decompressie en ben misschien wat streng geweest, maar ik vind niet dat je ‘erin blijven’ als beloning mag zien. Hopelijk tonen we dit weekend nog eens dat dit geen toeval was.”