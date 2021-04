Ex-Club Bruggespeler in topvorm bij Bournemouth: in de afgelopen 10 wedstrijden betrokken bij 13 doelpunten

Sinds de zomer van 2019 speelt Arnaut Danjuma bij Bournemouth. Voor nieuwjaar kende de ex-Bruggeling een lastig seizoen, maar nu is er geen houden meer aan.

Arnaut Danjuma is in de vorm van zijn leven bij Bournemouth. Gisteren gaf hij een assist en scoorde hij tegen de leider van de Engelse tweede klasse, Norwich. Het is de zesde keer op rij dat Bournemouth wint, en zo kunnen ze nog steeds hopen op promotie naar de Premier League.

Danjuma is misschien wel de factor voor het succes van Bournemouth. In de laatste tien duels scoorde hij maar liefst acht keer en deelde hij ook vijf assists uit. In totaal was hij dus betrokken bij 13 doelpunten. In Engeland krijgt de Nederlandse flankaanvaller dan ook terecht veel lof van de journalisten.