Zat Racing Genk al met hun hoofd bij de bekerfinale? "Lessen trekken uit deze nederlaag"

Bij het begin van de 2de helft en zeker na de 0-2 leek het wel of Racing Genk dacht dat de drie punten al binnen waren. Niets was minder waar en zeker niet de ideale repetitie voor volgende week.

Racing Genk speelt volgende week de bekerfinale tegen Standard Luik. De verliespartij tegen Antwerp is allesbehalve een goede repetitie maar toch zien zowel Maarten Vandenvoordt als de trainer John Van den Brom hier geen graten in. De trainer van Antwerp, Franky Vercauteren, had ook nog iets te zeggen over de bekerfinale. Een wedstrijd die hij zeker gaat volgen.

"Deze nederlaag is zeker niet de ideale voorbereiding", zei Vandevoordt na de wedstrijd. "We moeten gewoon terug met vertrouwen spelen zoals dat we dat de voorbijgaande weken hebben gedaan en in het begin van de wedstrijd. We gaan nog altijd met een goed gevoel naar de bekerfinale toe."

Tik gekregen

"Deze week moeten we ons voorbereiden net zoals anders", sprak Van den Brom. "Ik ga niet ontkennen dat we vandaag geen tik hebben gekregen en dat dit niet ideaal is voor het vertrouwen. We zaten in de 'winning mood' en deze is nu onderbroken."

Van den Brom gelooft erin dat Racing Genk er volgende week zal staan: "We hebben 8 volle dagen om ons voor te bereiden. We gaan lessen uit deze wedstrijd trekken. Sneller reageren, verder van het eigen doel spelen en intenser in de duels gaan. Hieraan gaan we werken deze week."

Tot slot was er ook nog Franky Vercauteren die iets te zeggen had over de bekerfinale. "De bekerfinale is iets waar ik ga naar kijken. Het heeft ook invloed op ons. Bij winst van Racing Genk zijn we al zeker van Europees voetbal. Toch mikken we als ploeg hoger. We willen het hoogst mogelijke Europese ticket en daarvoor gaan we strijden."