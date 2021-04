Essevee likt wonden na 2-7(!): "Als je niet klaar bent om duels te winnen achteraan" en "Hoe is het zover kunnen komen? Onopgeloste vraag"

Zulte Waregem had op de slotspeeldag van de reguliere competitie alles nog in eigen handen met oog op play-off 2, maar het ging in eigen huis zwaar de boot in tegen AA Gent: 2-7. "En dus is de ontgoocheling groot."

"Ik heb er weinig woorden voor. We hadden goede intenties, maar zijn heel slecht aan de match begonnen. We wilden ons niet belachelijk laten maken, maar na de 0-4 was het helemaal op. Het was een beetje hetzelfde gevoel als tegen Club Brugge", aldus Laurens De Bock.

Ontgoocheling groot

"We moeten nu in de spiegel kijken en zeggen dat het niet goed was. Een mislukt seizoen? Dat zou te ver gaan, maar in eigen huis zo onderuit gaan ... Als dat geen pijn doet, dan zou het ook niet goed zijn."

Ook bij Gianni Bruno was de ontgoocheling groot: "Als je achteraan niet efficiënt bent en niet klaar bent om duels te winnen en samen te verdedigen, dan is het niet mogelijk om te winnen. Gent was gewoon sterker en efficiënter dan wij, meer valt er niet aan uit te leggen."

Hoe is het zover kunnen komen?

"Neen, ik ga niet met goed gevoel naar huis, dit gaat zeker enkele dagen blijven spelen dat ik niet aan te spreken zal zijn", pikte ook coach Francky Dury in.

"Mijn enige bekommernis is de vraag hoe het zover is kunnen komen, dat is voor mij een onopgeloste vraag."