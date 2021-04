Spelers en coach tevreden na doelpuntenfestival en plaatsing play-off 2: "Waarom we dit niet vaker brengen? Deden het ook al tegen Club Brugge, maar ..."

Het is AA Gent dan gelukt. En hoe! Met een 2-7 overwinning op bezoek bij Zulte Waregem hebben de Buffalo's zich geplaatst voor play-off 2.

Vadis Odjidja was opnieuw van waarde voor zijn ploeg met onder andere een strafschopdoelpunt: "Als ik op het lijstje sta, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid", aldus de goalgetter van dienst. "Iedereen had de volle focus om deze kans absoluut te grijpen. Vorige week zetten we al een heel goede prestatie neer, nu opnieuw."

Ook Alessio Castro-Montes scoorde opnieuw twee keer: "Ik ben daar heel blij mee. Ik moet me wat minder concentreren op het verdedigende en heb daardoor meer energie over voor het aanvallende. Het draait goed, ook in het spel. Dat is iets om mee te nemen richting play-offs."

Het zijn de punten die tellen

Ook coach Hein Vanhaezebrouck was een tevreden coach: "We begonnen goed en hebben deze keer onze kansen wel afgemaakt. Tegen Club Brugge namen we de match ook al in handen, maar toen verloren we uiteindelijk met 0-4 en ging het enkel daarover."

"We doen niet zoveel anders dan anders. Qua doelsaldo staan we zelfs in de top-4, maar het zijn de punten die tellen uiteindelijk."