Wat een slotspeeldag! Een overzicht van wat het eindklassement voor iedereen oplevert

Save the best for last zegt men altijd. Dat is precies wat er op de slotspeeldag in de Jupiler Pro League gebeurde.

We beginnen voor één keertje helemaal onderin. Waasland-Beveren pakt de overwinning tegen OHL en door de nederlaag van Moeskroen in Brugge springen zij nog naar de zeventiende stek die recht geeft op barrages. Moeskroen degradeert rechtstreeks naar 1B. De barrages van Waasland-Beveren tegen Seraing worden op 1 en 8 mei afgewerkt. Drie ploegen waren al zeker van PO1: Club Brugge, Antwerp en Racing Genk. Op de slotspeeldag kon RSC Anderlecht zich van het laatste ticket voor PO1 verzekeren. Het sprong zelfs over Genk naar de derde plaats. Oostende haalde PO1 niet en komt in PO2 in actie met Standard, AA Gent en KV Mechelen. Voor de andere ploegen zit het seizoen er definitief op.