Zulte Waregem voor cruciaal duel tegen Gent: "De club gaat ervan uit dat we play-off 2 spelen"

Zulte Waregem speelt vanavond om het laatste play-off 2-ticket in een rechtstreeks duel met AA Gent. De West-Vlamingen hebben er vertrouwen in, zo blijkt uit de woorden van doelman Louis Bostyn.

Er wordt aan de Gaverbeek nog geen rekening gehouden met een vervroegde en verlengde vakantie. “Het blijft een echte finale, de winnaar mag misschien spelen voor een plaatsje in Europa. En dan is alles weer mogelijk", klinkt het in KVW.

Afspraken over wat er zou gebeuren bij verlies zijn er dan ook nog niet. “Dan denk ik niet dat we volgende week meteen een maandje of twee op congé mogen”, lacht Bostyn. “Daar is in elk geval nog niets over gezegd. De club gaat ervan uit dat we play-off 2 spelen, zeker? Het zou nu toch een enorme teleurstelling zijn indien we het niet halen. Maar Gent is goed bezig momenteel, het wordt niet simpel. Ook topclubs als Standard en AA Gent zijn nog niet zeker van play-off 2, het is voor elke ploeg een raar seizoen geweest.”