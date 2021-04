Kompany vond de juiste mix net op tijd: de weg ernaartoe was er één van 'trial and error'

Weet u van wanneer het geleden is dat Anderlecht nog eens vier matchen op rij won? De eerste vier van het seizoen 2018-2019 en daarna niks meer. Het zit dus op de juiste weg, maar het duurde lang. De juiste mix van spelers vinden, was duidelijk niet makkelijk.

Op 7 maart speelde Anderlecht 1-1 gelijk tegen KV Mechelen en stonden er vijf spelers in de basis die gisteren ook in de basis stonden: Nmecha, Lokonga, Murillo, Miazga en Wellenreuther. In vergelijking met de 3-0 in Jan Breydel op 4 oktober stonden er drie in: Nmecha, Lokonga en Verschaeren. Nog eentje? Op de openingsspeeldag waren dat er ook drie: Lokonga, Murillo en Cobbaut.

Het is om even aan te tonen dat dit seizoen een zoektocht werd voor Vincent Kompany. Zoeken naar de juiste mix tussen jeugd en ervaring en ook naar de mix tussen aanvallend en verdedigend ingestelde spelers. Weet u nog wat zijn idee was toen hij naar Anderlecht kwam als speler/manager? Hij wou een beweeglijke spits en daarachter twee aanvallende middenvelders die goed waren voor een goal of tien.

Verbeke staat deze zomer voor dezelfde uitdaging als zes maanden geleden

Met Verschaeren en El Hadj op dit niveau had hij waarschijnlijk zo een heel jaar kunnen spelen. Maar blessures en vormdips wierpen roet in het eten. Zijn 4-3-3 evolueerde nu wel naar een 4-3-2-1. In totaal werden 36 (!) spelers gebruikt dit seizoen, waarvan er intussen tien van verkocht of verhuurd werden. Trial and error! En volgend seizoen begint die puzzel opnieuw als Zulj, Vlap, Bundu en Vranjes opnieuw voor de deur staan.

Kompany traint met een groep van 35 jongens, waarvan veel jeugdspelers. Die zouden ook volgend seizoen - als de beloftencompetitie zich weer op gang trekt - regelmatig moeten kunnen meetrainen. Je kan geen groep van 45 man gaan managen. Weer werk voor Peter Verbeke dus. Die moet ook toch soms denken dat hij dweilt met de kraan open. Nog een jaar of twee volhouden Peter! Dan zijn de meeste van die dure contracten afgelopen en weg.

Kompany zegt dat hij geen basisploeg heeft. Goed, geef het dan een andere naam

Maar die mix dus... Het is beginnen lopen vanaf Trebel gekoppeld werd aan Lokonga en El Hadj en Verschaeren achter Nmecha mochten opereren. Verdedigend stond het heel het seizoen eigenlijk redelijk goed, maar Anderlecht was te voorspelbaar geworden. Dat is met die vele infiltrerende jongens nu anders. Tegen STVV zagen we bij momenten vijf man in de box staan, terwijl Nmecha er grote delen van het seizoen alleen voor stond.

Deze groep kan met vertrouwen aan de play-offs beginnen. Tegen de drie concurrenten pakten ze 15 op 18, niemand doet beter... Een basiselftal met een goede concurrentie - Cullen, Amuzu,... - er achter heeft altijd al meer geloond dan elke week wisselen. Kompany vond het zijne net op tijd. Al blijft hij herhalen: "Ik heb geen basiselftal!" Goed, geef het dan een andere naam, maar aan deze jongens zouden wij het vertrouwen blijven geven.