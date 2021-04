Top&Flop Anderlecht, Mechelen, Waasland-Beveren, Gent VS de promovendi, Moeskroen en Essevee

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Sterke reeksen Anderlecht & Mechelen Wie had enkele weken geleden in de kansen van Anderlecht voor play-off 1 of Mechelen voor play-off 2 nog geloofd? Weinigen. Maar ook op de slotspeeldag gingen beide teams verder op het elan dat ze de voorbije weken al op de mat brachten. De jonkies van paars-wit beginnen te renderen, Storm was het uithangbord bij Malinwa: sterke prestaties die ook vertrouwen moeten geven richting de play-offs. Waasland-Beveren Het was van speeldag 1 duidelijk: Waasland-Beveren zou degraderen. De verrassende zege bij Kortrijk op de openingsspeeldag zou daar niets aan verhelpen. En op tien minuten voor het einde van de laatste wedstrijd waren ze ook nog steeds laatste. Maar als echte Houdini's hebben ze zich toch maar weer opnieuw voorlopig gered. Nu Seraing nog ... C'est Buffalo Plots lukt het wél bij AA Gent. Na de sterke prestatie tegen Charleroi werd nu ook Zulte Waregem helemaal van de mat gespeeld: 2-7. Castro-Montes heeft in een iets offensievere rol de tijd van zijn leven, Owusu verdedigt beter dan ooit tevoren en voorin beginnen ze écht te scoren. Op naar leuke play-offs met de Buffalo's. FLOP Geen bekroning voor promovendi Echt slecht hebben Beerschot en OH Leuven dit seizoen nooit gespeeld. Altijd was er wel iets te beleven en voetballend was het vaak leuk om naar te kijken. En toch: geen beloning voor Leuven, geen beloning voor Beerschot. Beiden pakten op de slotspeeldag naast play-off 2. Dat is jammer voor hen. © photonews Zulte Waregem Op je laatste wedstrijd van het seizoen na zo'n jaargang nog kans hebben op play-off 2? Dat was een huzarenstukje voor Zulte Waregem. Maar het dan op zo'n armtierige manier helemaal te grabbel gooien tegen Gent? Dat is ook bizar. Ook tegen Club Brugge en eind vorig seizoen tegen Anderlecht had Essevee al zo'n absolute horrordagen. Moeskroen Los van de extrasportieve beslommeringen gaat het ook sportief niet goed met Moeskroen. En dat leverde na een lange jaargang nu ook de degradatie op. 31 punten was niet genoeg om de laatste plaats te vermijden. De extrasportieve rommel zal zeker in de laatste weken wel zijn invloed hebben gehad op het spel.