Man van de match Louis Verstraete: "Mentale tik in minuut 80, hier moeten we even van bekomen"

Dé belichaming van de vechtlust van Waasland-Beveren was zondag ongetwijfeld Louis Verstraete. De Antwerp-huurling ging voorop in de strijd en was met twee knappe doelpunten de man die het verschil maakte voor het team van Nicky Hayen.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Herman Van Veen zong het ruim veertig jaar geleden, de spelers van Waasland-Beveren deden het zondag in Leuven. Vooral Louis Verstraete (21) nam deze woorden ter harte. Hij gooide alles in de strijd om de drie punten mee te nemen, met succes. Dat de matchwinnaar met een ijszak op de knie in de perszaal kwam gestrompeld, hoefde dan ook niet te verbazen.

"Ik heb altijd heel veel vertrouwen gehad in dit elftal, want in mijn ogen loopt hier veel kwaliteit rond. Het is dankzij onze werkkracht en dat tikkeltje geluk tot een goed einde gekomen vandaag. We zijn supercontent, maar we staan nog nergens", analyseert Louis Verstraete.

"Voor mij persoonlijk draaide het uit op een mooie match, zeker! Op het einde had ik last, net zoals de rest van het team. Iedereen heeft voor twee gelopen. We konden gelukkig overeind blijven in die moeilijke openingsfase. De 0-1 gaf ons ademruimte. In minuut 80 hoorde ik dat Club Brugge-Moeskroen 2-2 stond, wat toch wel voor een mentale tik zorgde. Maar we zijn blijven gaan, de ontlading na zo'n intensieve match was enorm. Iedereen zal hier even van moeten bekomen. Ik heb vertrouwen in een goede afloop, ik heb het gevoel dat het goed zal komen", besluit de centrale middenvelder hoopvol.