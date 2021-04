Blijft de meest regelmatige speler van 1A ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League?

Jack Hendry is door Sport/Voetbalmagazine aangeduid als de meest regelmatige speler van het seizoen in de Jupiler Pro League.

Jack Hendry van KV Oostende is de meest regelmatige speler van de Jupiler Pro League, als we Sport/Voetbalmagazine mogen geloven. “Echt? Fantastisch! Kunnen jullie dat verspreiden via sociale media? Dan kan ik dat ook delen met de mensen bij me thuis”, reageert Hendry meteen.

De kustploeg was hoe dan ook de verrassing van het seizoen, met Jack Hendry als een van de exponenten. “Uiteraard ben ik er ongelooflijk trots op. Die erkenning door het grootste voetbalblad van België is een hele eer. Dat jullie het enige magazine zijn? Juist daarom zeg ik: het grootste! Het toont aan dat wij als ploeg en ik als individu een goed seizoen achter de rug hebben. Iets om te koesteren.”

Vraag blijft natuurlijk of hij volgend seizoen in Oostende blijft. “Daar weet ik evenveel over als jij: niks. Ik dank KVO dat ik mijn talent heb kunnen tonen. Oostende heeft een koopoptie en die willen ze activeren. Zaak is nu tot een akkoord te komen. Mijn wens is op het hoogste niveau te spelen, dat is duidelijk. En dat kan in elke competitie zijn”, besluit de Schot.