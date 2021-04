Pechvogel van Standard Bokadi: goed seizoen gespeeld, maar nu halfjaar onbeschikbaar

Na twee keer de kruisbanden van zijn knie te hebben gescheurd, maakte Bokadi afgelopen zomer zijn rentree op het veld. Na een goede voorbereiding werd hij al snel een essentieel onderdeel van Standard. De Congolees werd er zelfs de leider van de verdediging.

Merveille Bope Bokadi kende een goed seizoen bij Standard Luik: "Merveille heeft een uitzonderlijk goed seizoen gespeeld. Hij is een van de belangrijkste spelers en heeft de waarden van de club op het veld sinds begin af aan laten zien”, zei Mbaye Leye. De 24-jarige verdediger kwam dit seizoen 44 keer in actie in alle competities en maakte vijf goals en een assist, niet slecht voor een verdedigende speler

De Congolese international (25 caps) werd afgelopen zondag echter wel getroffen door pech. Na twee keer de kruisbanden van zijn knie gescheurd te hebben, werd de voormalige TP Mazembe-speler het slachtoffer van een scheur in de linker achillespees, dat op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie.

© photonews

Hij was nog niet 100% en had eigenlijk niet mogen spelen. Maar Dussenne was ziek afgelopen weekend, dus moest de trainersstaf Bokadi wel selecteren. De Congolees kwam in de 69e minuut op het veld in de plaats van Joao Klauss, maar moest zijn plaats een kwartier later al weer afstaan.

Standard Luik kondigde maandagavond aan dat Bokadi een operatie zal ondergaan en dat hij tussen de 4 en 6 maanden onbeschikbaar zal zijn. De Standardspeler mist hierdoor de bekerfinale tegen Genk, play-off 2 en de voorbereiding op volgend seizoen.