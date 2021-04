FIFA-voorzitter Infantino haalt zwaar uit naar Super League: "FIFA verwerpt dit tot op het bot"

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is niet te spreken over de Super League en zegt dat de betrokken ploegen de gevolgen zullen dragen.

Infantino sprak op het jaarlijkse congres van de UEFA. “Ik wilde hier met jullie praten over het Covid-herstelplan, over de hervormingen van het transfersysteem, over ons gevecht tegen matchfixing, over de enorme progressie die Qatar heeft gemaakt met de mensenrechtensituatie die in 2022 zal leiden tot het beste WK ooit, over het WK voor vrouwen in 2023 en over de geweldige samenwerking tussen de FIFA en de UEFA”, zei de FIFA-voorzitter.

Het naar buiten komen van de plannen voor de Super League heeft zijn agenda drastisch veranderd. “Maar de afgelopen 48 uur hebben duidelijk alles veranderd", voegde Infantino er aan toe. "Laat er geen twijfel over bestaan dat de FIFA de vorming van zo'n Super League sterk afkeurt. Het is een 'gesloten winkel', een clubje dat wegloopt van de huidige instituten: de nationale competities, de UEFA, de FIFA."

Infantino wees erop dat de ploegen niet hun Super League kunnen spelen en ook nog aan andere competities deelnemen. "Het staat buiten kijf dat de FIFA het project van de Super League tot op het bot verwerpt. De betrokken clubs zullen de gevolgen dragen. Het project, dat de Champions League wil vervangen, is een gesloten competitie en een dissident van bestaande instellingen. Ofwel maak je er deel van uit, ofwel niet. Je kan er niet voor de helft inzitten."