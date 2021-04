John van den Brom kritisch op kalender play-offs: "Dat is onbegrijpelijk"

Dit weekend is er de bekerfinale, vanaf volgende week vrijdag beginnen de play-offs. En die zullen spannend zijn, zeker voor de tweede plaats. Al moet er John van den Brom ook iets van het hart.

"We gaan met drie ploegen strijden voor dat CL-ticket", aldus van den Brom in Het Laatste Nieuws. "Ik kijk er enorm naar uit."

Niet logisch

De coach van Genk heeft echter ook een ferm puntje van kritiek: "Ik vind het onbegrijpelijk dat wij vrijdagavond al moeten spelen, terwijl we zondagavond nog de bekerfinale spelen."

"Dat is niet logisch. Het kan wel een voordeel zijn dat op de laatste speeldag de titelstrijd al beslist is en we zo nog iets kunnen rapen op Jan Breydel misschien."