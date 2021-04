'Olivier Deschacht weet het nog steeds niet, Zulte Waregem gaat al op zoek naar vervanger'

Olivier Deschacht is er ondertussen 40. Het gewezen icoon van RSC Anderlecht dacht vorige week aan stoppen, maar zit nu nog in de twijfel. Hoe loopt het af?

Fysiek is het geen probleem voor Deschacht: ook tegen AA Gent was de centrale verdediger bijwijlen een van de meest actieve spelers van Essevee op het veld.

Maar mentaal zich nog eens een jaartje opladen? Dat ligt wat lastiger. Vorige week leek hij naar stoppen te neigen.

Jaartje extra of niet?

En dus is Zulte Waregem al op zoek naar een linksvoetige verdediger om hem op te volgen, weet Het Laatste Nieuws.

De krant weet ook dat Deschacht het echt nog niet weet en nog aan het twijfelen is of hij nog een seizoen zou doordoen. Als hij zou stoppen, dan doet hij dat wel in mineur met een 2-7 nederlaag tegen AA Gent.