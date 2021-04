Cisse Severeyns blikt vooruit op play-off 1: "Ik denk dat de competitie zal eindigen zoals de ploegen nu staan"

De play-offs gaan begin mei van start. Club Brugge begint met acht punten voorsprong op kortste achtervolger Antwerp, een comfortabele voorsprong voor de Bruggelingen dus. Al kan het altijd snel gaan, dat weet ook oud-Antwerpspeler Cisse Severeyns.

Kan er nog een ploeg Club Brugge van het kampioenschap houden?

Severeyns: “Je moet altijd rekenen: als Antwerp twee keer kan winnen van Club Brugge, komen ze op twee punten. Dat is snel gebeurd, maar in principe zou Club Brugge wel de verdiende kampioen zijn. Blauw-Zwart heeft veel zuivere kwaliteit, en staat verder dan de andere ploegen in België op dit moment”

Maakt Antwerp kans tegen Club Brugge?

Severeyns: “Als Antwerp speelt zoals in de tweede helft tegen Racing Genk, met die mentaliteit, maken ze wel kans. Als Mbokani, Lamkel Zé en Refaelov in vorm komen, heeft The Great Old veel scorend vermogen in huis. Club Brugge heeft natuurlijk ook veel aanvallend geweld met Dost, Lang en Vormer, maar ik zou wel durven zeggen dat Antwerp kans maakt in een wedstrijd tegen Club”

Wat is het verschil in kwaliteit tussen Antwerp en Blauw-Zwart?

Severeyns: “Zoals ik al eerder aanhaalde, heeft Club Brugge meer zuivere kwaliteit, ook hebben ze in de breedte een betere ploeg. Toen ze in Brugge een keepersprobleem hadden, hebben ze dat opgelost met een goeie transfer en Mignolet aangetrokken. De Antwerpenaren hebben drie keepers van ongeveer hetzelfde niveau, maar geen echte topkeepers. Je kan op Den Bosuil toch spreken van een klein keepersprobleem”

Kan Anderlecht nog enige bedreiging vormen?

Severeyns: “Om Club in te halen wordt moeilijk voor de Brusselaars. Als zij twee keer winnen van Blauw-Zwart staan ze nog steeds op drie punten. Het doel van Anderlecht moet zijn om tweede te worden en zich te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League. Dat zou een mooie prestatie zijn van Kompany en co. Kompany heeft het als coach toch maar voor elkaar gekregen om met al dat jeugdig geweld in play-off 1 te geraken”

Wat zal Racing Genk nog kunnen in de play-offs?

Severeyns: “Veel zal voor de Genkenaren afhangen van de bekerfinale van zondag tegen Standard. Als ze die match winnen, zijn ze al zeker van Europees voetbal en kunnen ze ontspannener toeleven naar play-off 1. Ik denk dat Club Brugge, Antwerp en Anderlecht ook hopen dat Genk de beker wint, dan zijn ze allemaal zeker van Europees voetbal volgend jaar”

“Schrijf Genk in play-off 1 nog zeker niet af. Ze staan maar twee punten van Antwerp en kunnen nog vol gaan voor die tweede plaats en de bijhorende Champions Leaguetickets bemachtigen. Het staat allemaal heel dicht op elkaar daar in het klassement”

Tot slot: wat is jouw pronostiek voor play-off 1?

Severeyns: “Ik denk dat de competitie zal eindigen zoals de ploegen nu staan”