Eindelijk witte rook: Anderlecht keurt dan toch kapitaalsverhoging goed - vele miljoenen stromen binnen

Bij RSC Anderlecht was het al maanden wachten op duidelijkheid over de kapitaalsverhoging binnen de club. Maar nu is het dan eindelijk toch zover.

"Woensdag is er een heel belangrijke Raad van Bestuur met de kapitaalsverhoging als agendapunt", aldus voorzitter Wouter Vandenhaute maandag nog bij Extra Time. Raad van Bestuur RSCA keurt kapitaalverhoging en meerjarenplan unaniem goed.



Le Conseil d’Administration du RSCA approuve à l’unanimité l’augmentation de capital et le plan pluriannuel.



Hij ging er toen van uit dat de kapitaalsverhoging wel degleijk zou worden goedgekeurd en dat is nu ook gebeurd. Er zou 25 miljoen euro binnenkomen, terwijl Marc Coucke een groot deel van zijn schulden zal omzetten zo blijkt.