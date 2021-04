Het wordt weer puzzelen en bouwen voor Dury & co, die boodschap heeft voor bestuur: "Voortdurend gezocht, soms met asymmetrisch systeem"

Het werd uiteindelijk nét geen play-off 2 voor Zulte Waregem, maar uiteindelijk zag het er een zestal maanden geleden veel slechter uit voor Essevee. Maar als de club opnieuw wil meestrijden om de prijzen, dan zal er toch iets moeten gebeuren richting volgend seizoen.

Na de zware 2-7 nederlaag van Zulte Waregem tegen AA Gent werd duidelijk dat het seizoen van Zulte Waregem er meteen op zit, al zal er geen vakantie gehouden worden de komende weken om de tijd richting volgend seizoen te overbruggen - Francky Dury had zijn bedenkingen bij het competitieformat, lees het HIER nog eens na.

"Als ik het totaal seizoen bekijk met de slechte start, een goed middenstuk en een slecht einde denk ik niet dat we echt play-off 2 verdienen te spelen. We moeten nu vooral kijken naar volgend seizoen", aldus Dury. Lees: er mogen wel wat versterkingen gaan bijkomen - terwijl Van Hecke al vertrok naar KV Mechelen en ook enkele andere contracten vermoedelijk zonder bijtekenen zullen aflopen (Bansen, Armenakas, ...).

Onopgeloste vraag

"Mijn enige bekommernis is de vraag hoe het zover is kunnen komen, dat is voor mij een onopgeloste vraag. Dat we geen flankspelers hadden? Die hadden we ook niet in het begin van het seizoen."

"We hebben voortdurend gezocht. De kern was niet 100% evenwichtig, soms hebben we een oplossing gevonden met een zeer asymetrisch systeem. Als Dompé én Opare uitvallen, dan schiet er niet veel meer over. Maar het zou flauw zijn om excuses te zoeken."