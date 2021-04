Competitieformat niet heiligmakend: "Overal in Europa nu finales, in België slagen ze erin om acht-negen ploegen niet meer te laten voetballen"

In vele landen neemt de spanning om de titel en de Europese plaatsen toe, in België is dat met de play-offs niet anders. Maar er is wel een ferme kanttekening.

Voor Beerschot, Zulte Waregem, OH Leuven, Eupen, Charleroi, Kortrijk, STVV, Cercle Brugge en degradant Moeskroen zit het seizoen er op 18 april al helemaal op. Met een nieuwe competitie die pas eind juli opstart is dat een hélé grote periode om te overbruggen. "Neen, we zullen zeker niet op vakantie trekken", aldus Francky Dury. Geen vakantie "We moeten deze periode overbruggen, we zullen nog een aantal weken doortrainen. Maar met welk doel? Dit worden niet de meest aimabele weken." "We kunnen niet meer voetballen in dit competitieformat. Overal worden finales gespeeld, niet enkel Europees maar ook in de competities. En in België slagen ze erin om 8-9 ploegen niet meer te laten voetballen ..."