Verrassende beslissing van Duitse voetballiga: Duitse ploegen moeten laatste drie speeldagen in quarantaine

De Duitse voetballiga heeft een opvallende beslissing genomen. Zo moeten alle ploegen en de officials in de Bundesliga en de Duitse tweede klasse in quarantaine. Zo is de voetbalbond er zeker van dat de Duitse competitie gewoon kan eindigen zoals gepland.

Alle spelers, trainers, staff en officials uit de Bundesliga en de Duitse tweede klasse, moeten de laatste drie speeldagen in quarantaine. Dat heeft de Duitse voetballiga beslist. Volgens Sporza mogen ze zo alleen nog thuis zijn of op de club om te trainen. De reden is eenvoudig: De Duitse voetballiga hoopt namelijk dat ze de competitie gewoon op de oorspronkelijk geplande datum kunnen afsluiten. Zo zullen er geen problemen zijn met het EK, want het Europees Kampioenschap start al begin juni.