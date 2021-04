Dieumerci Ndongala beleeft moeilijk seizoen bij Cypriotische topclub: "Fans sloegen autoruiten aan diggelen"

Zijn passages bij Charleroi, AA Gent, Standard en KRC Genk gingen niet onopgemerkt voorbij. Vorige zomer verliet Dieumerci Ndongala de Jupiler Pro League echter voor een Cypriotisch avontuur. Ndongala maakt de balans op van zijn eerste seizoen bij Apoel Nicosia.

Ndongala ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Apoel, de succesrijkste club van Cyprus. Na zes titels op rij werd de competitie vorig seizoen stopgezet door corona. Dit seizoen liep het veel minder vlot voor de ex-club van Igor De Camargo. Apoel eindigde de reguliere competitie niet in de top zes en speelt dus geen play-offs voor de titel. "We moeten er niet flauw over doen, dit is een teleurstellend seizoen voor ons. Wij kunnen en moeten veel beter. Deze week werden we nog uitgeschakeld in de halve finale van de beker. Er resten ons nu nog zes matchen waarin we niets meer te winnen hebben", zucht Ndongala.

"De club hield rekening met een overgangsseizoen, maar dat het zo slecht ging verlopen... Voor het eerst sinds lang zal de club geen Europees voetbal spelen volgend seizoen. Dat zit ook de fans hoog. Enkele maanden geleden sloegen ze na een nederlaag zelfs de autoruiten van enkele spelersauto's aan diggelen."

"Toch ben ik van mening dat sinds de komst van Savvas Poursaitidis, alweer de derde coach van dit seizoen, beterschap merkbaar is. Ik denk echt dat we op de goede weg zijn. De nieuwe coach hanteert een spelstijl die goed matcht met ons team. Dat is veelbelovend naar volgend seizoen toe", aldus de Congolese international.

Met drie doelpunten en vier assists bleef ook Ndongala (29) onder de verwachtingen. "Ik begon nochtans goed aan het seizoen, maar na de trainerswissel en enkele kleine blessures verdween ik wat uit beeld. Daarbovenop raakte ik ook nog eens besmet met Covid-19. Sinds Poursaitidis hier is, ben ik opnieuw beslissend voor het team, met een doelpunt en twee assists in mijn laatste vier wedstrijden. We zien de komende wedstrijden als voorbereiding op volgend seizoen, waarin het gewoon een pak beter zal moeten voor ons."

Ondanks het turbulente seizoen heeft Ndongala het best naar zijn zin in Cyprus, waar hij nog tot medio 2023 onder contract ligt. "De omstandigheden om in te voetballen zijn goed. Omwille van corona heb ik nog niet ten volle kunnen profiteren van Cyprus. Al is het ook wel eenzaam soms, mijn familie bleef immers achter in België. Waar mijn toekomst ligt? Ik voel me hier heel goed, maar ik weet maar al te goed dat het heel snel kan gaan in het voetbal", besluit Dieumerci Ndongala.