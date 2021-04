Krijgt Arsenal dan toch nieuwe eigenaar? Spotify-baas wil gooi doen naar Engelse club

De Super League-deelname was voor Arsenal-fans de druppel die de emmer deed overlopen. Ze willen een andere eigenaar.

Dat werd vrijdagavond duidelijk voor aanvang van de Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Everton. Enekele duizenden supporters troepten samen voor het Emirates Stadium en kwamen in opstand tegen eigenaar Stan Kroenke (voor beelden, zie onderaan het artikel).

Kroenke zelf liet al weten dat hij Arsenal niet zou verkopen, maar toch heeft een prominent figuur al een balllonetje opgelaten. Want Spotify-eigenaar Daniel Ek liet op Twitter verstaan dat hij als kind altijd supporter was van Arsenal en zeker wil meedingen naar het eigenaarschap van de Londense club.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.

— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

Beelden protest

We’re getting nowhere under this current ownership.



Proud of every single one of our supporters today but we need to keep fighting.



This is only the start of us getting our club back. Stick together.#KroenkeOut pic.twitter.com/vIKDHEC2Q2 — now.arsenal (@now_arsenaI) April 23, 2021

Amazing scenes here at Emirates Stadium as Arsenal fans continue their protest against KSE #KroenkeOut pic.twitter.com/I1e2diPWKs — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) April 23, 2021