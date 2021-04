Het zit eraan te komen: KVO gaat smaakmaker gratis zien vertrekken

KV Oostende gaat het contract van Fashion Sakala niet verlengen en de Zambiaanse aanvaller heeft al een nieuw team gevonden. Zoals reeds aangekondigd trekt hij meer dan waarschijnlijk naar het Schotse Rangers.

Sakala heeft zelf al een indicatie gegeven dat de deal zo goed als rond is. Op Instagram volgt hij maar 171 accounts en de laatste zeven die hij heeft toegevoegd zijn allemaal Rangers-spelers.

Voor KVO is het wel een streep door de rekening, want de man die dit seizoen 13 keer wist te scoren, heeft momenteel al een marktwaarde van 2,5 miljoen euro. Indien hij nog een contract had gehad, zou de transfersom nog een stuk hoger uitgevallen zijn.