John van den Brom: twee maanden geleden met anderhalf been op straat, nu gevierde man

Het kan snel gaan in het voetbal, vraag dat maar aan John van den Brom. Exact twee maanden geleden redde de Nederlander zijn vel, gisteren kon hij de tweede doelstelling van het seizoen ook al afvinken.

We gaan nog eens terug naar het begin van 2021. KRC Genk raakt het juiste spoor compleet bijster. Van het flitsende voetbal onder Jess Thorup en de wittebroodsweken van John van den Brom is nog maar weinig terug te zien, de resultaten zijn navenant: 5 op 27. Herfstkampioen KRC Genk ziet Club Brugge week na week uitlopen. In de Genkse bestuurskamer wordt vergaderd over de toekomst van John van den Brom. Is hij de juiste man op de juiste plaats?

Om geen gezichtsverlies te lijden en andermaal een nieuwe trainer aan te stellen, geeft het bestuur van den Brom het voordeel van de twijfel tegen Charleroi. KRC Genk wint niet zonder slag of stoot op Mambourg, dankzij een laat doelpunt van Kristian Thorstvedt. De Noor is wellicht de belichaming van de Genkse wederopstanding.

Exact twee maanden later heeft KRC Genk zijn twee doelstellingen behaald en ziet de wereld er heel wat anders uit. "Play-off 1 was al een feit en ook Europees voetbal is binnen dankzij deze bekeroverwinning. Dat we daar eind april al in geslaagd zijn, is geweldig. De beker is altijd een speciaal project geweest voor ons", gaf een fiere Van den Brom aan na afloop van de finale. "We kunnen het de komende weken nóg beter maken voor onszelf. Ik probeer de jongens er bewust van te maken dat ze tot nog meer in staat zijn. Nu gaan we feestvieren, maar vrijdag moeten we er weer staan", beseft John van den Brom. Dan trekken de Limburgers naar Antwerp, waar ze revanche willen pakken voor de zure nederlaag van vorige week.