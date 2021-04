Transfernieuws en Transfergeruchten 26/04: Refaelov - Refaelov - Özil - Alderweireld - Van Der Sar - Kabasele - García Martret - Tagliafico

Julian Nagelsmann van Leipzig is de topfavoriet om Hansi Flick op te volgen als coach van Bayern München, maar hij ligt nog tot 2023 onder contract en zou dus volgens BILD miljoenen moeten kosten om losgeweekt te krijgen.

Het zal deze zomer spannend worden op de transfermarkt, zoveel is duidelijk. Diverse ploegen kijken ook alvast over de grens. ( Lees meer )

'Refaelov maakt vandaag zijn toekomstplan bekend'

Het zit er dan toch wel degelijk aan te komen, een erg gevoelige overstap van een van de belangrijkste spelers van de laatste jaren in België. (Lees meer)

Grijpt Antwerp in en speelt het zonder sterkhouder in play-offs?

Het zit er dan toch wel degelijk aan te komen, een erg gevoelige overstap van een van de belangrijkste spelers van de laatste jaren in België. (Lees meer)

'Arsenal betaalt zich blauw aan Mesut Özil'

Bizar: volgens The Athletic zou Arsenal nog steeds 90% van het megalomane loon van Mesut Özil blijven doorbetalen.

Kabasele gaat dan toch verlengen

Christian Kabasele heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. Zo zou hij nu toch gaan verlengen bij Watford.

Van der Sar weg bij Ajax?

Verlaat doelmannentrainer Edwin van der Sar binnenkort Ajax? In de Engelse media laat men uitschijnen dat hij naar Manchester United zal komen.

'Ajax denkt nu ook aan Alderweireld'

Nadat eerder al PSV wel wat zag in Toby Alderweireld, zou nu ook Ajax mogelijk wel wat kunnen zien in de centrale verdediger.

"Eric Garcia is weg bij Manchester City"

Eric García gaat Manchester City verruilen voor FC Barcelona. Dat bevestigde Pep Guardiola ook nog eens na de gewonnen League Cup.

'Meerdere geïnteresseerden in Nicolás Tagliafico'

Nicolás Tagliafico is hot op de transfermarkt. Bij Ajax is zijn avontuur binnenkort ten einde en dus springen Leeds United en Internazionale alvast in de dans.